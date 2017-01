Monument voor Wormer én Jisp

De toren gezien vanaf de grond, met links het straatnaambordje.

WORMER - „We zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar werden als bestuur wel steeds enthousiaster”, vertelt Nico Vanderveen van de Stichting Support Cultuur en Sport Wormerland op het kantoor van FKG Architecten.

Door Koos Reitsma - 30-1-2017, 17:08 (Update 30-1-2017, 17:08)

„Het speelt al zo lang. Beetje bij beetje het benodigde bedrag bijeen brengen, dat schiet niet op. Het plan zou daardoor alsnog kunnen stranden. En dit project past prima bij onze doelstelling, want de toren is van grote cultuur-historische waarde. Wij vinden als stichting dat we het historisch...