Verkeer maakt dankbaar gebruik van opening

foto wim egas

ZAANSTAD - Geen file, maar wel degelijk een behoorlijke drukte maandagmorgen toen busbrug De Binding in de spits open was voor autoverkeer.

Met name in noordelijke richting - vanuit Westerwatering via Westerkoog naar een bestemming verderop - maakten veel automobilisten gebruik van de mogelijkheid die hen tot eind mei wordt geboden.

De spitsafsluiting is tijdelijk opgeheven omdat de doorstroming op de Houtveldweg belemmerd wordt door werkzaamheden.

Vooral in Westerkoog zijn veel bewoners tegen de tijdelijke opening omdat de rondweg in de wijk er drukker en mogelijk gevaarlijker door wordt. De politie houdt daarom extra toezicht en indien nodig worden maatregelen genomen.

Tegelijk start een verkeersonderzoek naar de gevolgen van permanente openstelling van de brug. Halverwege het jaar zijn de resultaten daarvan bekend.