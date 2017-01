Auto over de kop op Albert Heijnweg in Zaandam

ZAANDAM - Een auto is maandagochtend over de kop gevlogen bij een ongeluk op de Albert Heijnweg in Zaandam.

De bestuurder werd behandeld in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De weg was deels afgesloten. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.