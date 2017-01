De Uithoek kan weer jaren mee

ZAANDAM - Wijkgebouw De Uithoek in de Straat Davis kan weer een tijd mee. Zaterdag is het heropend.

Na ruim zeventig jaar hield de buurt- en speeltuinvereniging er vorig jaar mee op. Cor en Marja Smelser en Dirk Groot namen het over, maar sinds zaterdag is de Stichting BewonersBedrijven verantwoordelijk. Cor en Dirk zijn al hun hele leven betrokken bij de buurtvereniging en zijn blij dat de stichting hun werk voortzet.

Het gebouw was er slecht aan toe, zegt voorzitter Erwin Stam van het BewonersBedrijf. ,,We zijn er nog lang niet maar we zijn nu wel zo ver dat wij van start kunnen gaan met activiteiten”. Het gebouw wordt in de komende maanden verder opgeknapt.

In De Uithoek zullen hoofdzakelijk maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Zo komen de klaverjasclub en de naaiclub weer terug en gaan er veel activiteiten van start voor kinderen, jongeren, vrouwen en senioren. Voor de vrouwenactiviteiten wordt er samengewerkt met Zaanse VrouwenKR8. Het Sociaal Wijkteam zal er regelmatig bijeenkomsten houden.