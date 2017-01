Theater in alle vormen en maten

foto Dirk Jongejans Guido Hagen kreeg de Zaanse Arlecchino van wethouder Dick Emmer.

ZAANDAM - Een middag lang genieten van amateurtheater in alle vormen en maten. Het Eenakter Festival dat zondagmiddag in het Zaantheater plaats vond, had voor ieder wat wils. De precieuze Arlecchino prijs die aan het eind van de middag werd uitgereikt, vormde een kers op de taart van het Zaans amateurtheater.

Door Karlijn Brinkman - 29-1-2017, 20:36 (Update 29-1-2017, 20:36)

Het Zaans Eenakter Festival wordt elk jaar georganiseerd om Zaanse amateur-theatergroepen een professioneel podium te bieden. Elk van de negen theatergroepen kreeg tijdens deze 23e editie de kans om te laten...