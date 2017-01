Digitaal parkeren is niet eenvoudig

ZAANSTAD - Iets meer dan de helft van de houders van een invalidenparkeerkaart heeft nu een digitale parkeervergunning, maar weet niet dat die niet geldig is op de speciale parkeerplaatsen voor gehandicapten. Voorlopig wordt daar niet gecontroleerd.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 29-1-2017, 20:32 (Update 29-1-2017, 20:32)

De gemeente gaat de vergunninghouders daar zo snel mogelijk een brief over sturen. Het digitaal parkeren moet gelden op zowel betaalde parkeerplaatsen als op de voor invaliden gereserveerde parkeerplaatsen. Dat is nu nog niet zo. Het verschil zit in de controle. Betaald parkeren wordt door...