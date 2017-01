Indrukwekkende herdenking Holocaust in Zaandam

foto pascal fielmich Er waren optredens van Gertru Pasveer (harp) en Lija Hirsch (zang) en het leerlingenorkest van Fluxus.

ZAANDAM - De organisatie was dik tevreden met de belangstelling voor Holocaust Memorial Day. De Bonifatiuskerk was zondagmiddag met circa 250 bezoekers nagenoeg geheel gevuld.

Door Peter Roggeveen - 29-1-2017, 20:31 (Update 29-1-2017, 22:05)

Op 17 januari 1942 was het vijfenzeventig jaar geleden dat Zaandam als eerste gemeente in Nederland jodenvrij werd gemaakt. In de gehele Zaanstreek kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog 183 joodse inwoners om het leven, waarvan 137 uit Zaandam. Het werd een indrukwekkende herdenking met sprekers, muziek en een documentaire van de stichting Monumenten Spreken.

De locatie was dan ook treffend gekozen als de plek waar kapelaan Gerrit Groot tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep leidde die onderduikers hielp en meewerkte aan verzetsblad De Typhoon. Peter Tange, burgemeester van Wormerland, ging in zijn openingswoord nader in op het brengen van nieuws en achtergrondverhalen in een tijd waarin censuur hoogtij voerde. ,,Deze verzetshelden zagen het belang van journalistieke waarheidsvinding en het brengen van het volledige verhaal. Dit zijn essentiële onderdelen voor een vitale democratie.''

Daarmee sloeg Tange direct een brug naar het heden met de zorgelijke ontwikkelingen rond de regionale dagbladen. ,,Goed geïnformeerd zijn, of dit nu gaat om wat er op het wereldtoneel plaatsvindt of om de hoek, is van groot belang voor onze meningsvorming.'' Hij hekelde de houding van Donald Trump die gestoeld is op gevoel en emotie en niet gebaseerd is op feiten. Ook de verspreiding van nepnieuws draagt bij aan verwarring. ,,De waakhondfunctie en objectieve waarheidsvinding van de media zijn in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit.''

Tange refereerde ook aan de verharding van het debat over de vluchtelingenproblematiek, mede ingegeven door de media met Telegraaf-krantenkoppen als 'Asielhopperinvasie' en 'Kansloze asielplaag'. ,,Als er iets is wat de Tweede Wereldoorlog ons heeft doen inzien, is dat het wegzetten van een bepaalde groep mensen als tweederangsburgers, tot gevaarlijke gedachten kan leiden.''

Holocaust Memorial Day werd georganiseerd door De Maatschappij Zaanstreek-Waterland, 4 & 5 comité Zaanstad, Fluxus en Monumenten Spreken.