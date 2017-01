Vrouw zet kinderen in voor kledingdiefstal in Zaandam

ZAANDAM - Een vrouw is zaterdagmiddag aangehouden nadat zij voor bijna 200 euro aan kleding had gestolen in een kledingwinkel in Zaandam. Bij de diefstal waren ook twee minderjarige kinderen betrokken.

Dat blijkt uit camerabeelden van de winkel.

De vrouw is aangehouden. De kinderen zijn nog niet strafrechtelijk vervolgbaar en dus niet aangehouden. Ze zijn overgedragen aan een familielid.

De politie heeft een zorgmelding opgemaakt bij stichting Veilig Thuis (voormalig Jeugdzorg).