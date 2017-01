Markante Zaankanter Huibert Latenstein overleden

Foto Dagblad Zaanstreek Volgens De Orkaan was Latenstein de man die gisteren dood werd gevonden in het water in Koog aan de Zaan.

KOOG AAN DE ZAAN - Het lichaam dat vrijdagochtend werd gevonden in het water tussen de spoorbaan en het Oosterveld, zou dat van de markante Zaandammer Huibert Latenstein zijn.

Dat meldt De Orkaan zaterdag. De politie mag in het kader van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens geen naamsgegevens verstrekken, maar wil wel kwijt dat het in het water gevonden dodelijke slachtoffer een 56-jarige man uit Zaandam was.

Latenstein was een bekend gezicht in de Zaanstreek, onder meer als één van de oprichters van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk. Dat bevestigt zaterdag eveneens dat Latenstein is overleden.

Naast een grote liefde voor de historie van de Zaanstreek, liet Latenstein ook regelmatig van zich horen in hedendaagse Zaanse kwesties.

De op 30 mei 1960 in Wormerveer geboren Latenstein is 56 jaar geworden.