Wethouder begrijpt woede Krommenie

Wethouder Verschuren (CDA): ,,Als je asfalt aanlegt, worden mensen boos.''

ZAANSTAD - Dat Krommenie te hoop loopt, omdat er opeens kans is dat er een viaduct door het dorp wordt aangelegd, zegt wethouder Addy Verschuren (CDA) ’heel goed te begrijpen’. Maar hij heeft er geen spijt van dat deze mogelijkheid nog meedoet in de studie naar een verbinding tussen de A8 en A9.

Door Willemien Schenkeveld - 27-1-2017, 17:07 (Update 27-1-2017, 17:13)

Krommenie is verbijsterd. Waarom heeft Zaanstad toch met de mogelijkheid van een viaduct ingestemd?

Verschuren: ,,Zo letterlijk is dat niet. Ik zit namens Zaanstad in de stuurgroep die advies uitbrengt over de alternatieven. Wat betreft het Nulplusvariant leken er andere mogelijkheden: een tunnel of verdiepte weg. Maar de plek daarvoor bleek gewoon te ontbreken. Het viaduct was het meest de moeite waard om verder uit te werken.’’

Mensen in Krommenie zijn bang dat het inderdaad de Nulplusvariant gaat worden, omdat ze hebben gehoord dat die goedkoper is.

,,In het verleden zijn natte vingerbedragen genoemd, maar dat zijn echt schattingen gebaseerd op bijvoorbeeld de vierkantemeterprijs van een asfaltweg. Die schattingen gaan tot nu toe flink op en neer.’’

’Dit gaat ten koste van onze gezondheid. Het kan toch niet waar zijn dat Zaanstad hier aan zou meewerken’, zeggen ze in Krommenie.

,,Ik snap heel goed dat ze in Krommenie op grond van wat er nu bekend is, vol op de trommel gaan. Dat is terecht en begrijpelijk. Ik snap die zorg. Natuurlijk is gezondheid heel belangrijk. Alles wordt nu onderzocht. Er komt een volledige afweging van milieu, kosten, verkeerseffecten, gezondheidseffecten. Objectief onderzoek. Ik hoop dat er op basis daarvan in april een goede keuze kan worden gemaakt.’’

Heeft u er geen spijt van dat u heeft toegelaten dat er een Nulplusalternatief is gekomen? Straks wordt-ie het nog…

,,Nee. Als je asfalt aanlegt, worden mensen boos. Als het Nulplus wordt, is Krommenie kwaad. Als het Heemskerk- of Golfbaanalternatief wint, zijn andere mensen kwaad. Ik ga er hoe dan ook vanuit dat mensen bezwaar gaan maken en we uiteindelijk bij de Raad van State beland-en. Dan moeten we kunnen aantonen dat we alle alternatieven zorgvuldig hebben afgewogen en onderzocht.’’