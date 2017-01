Dorpsstraat Assendelft: ’De weg komt hier, honderd procent’

ASSENDELFT - Na tientallen jaren nadert het uur van de waarheid voor een aantal bewoners van de Dorpsstraat in Assendelft. Komt-ie of komt-ie niet, de tunnelbak voor de verbinding A8-A9?

Het zwaard van Damocles hangt sommige bewoners al zo lang boven het hoofd dat ze niet anders weten. Heel, heel lang geleden - eind jaren vijftig - werd besloten dat hier een weg van de Coentunnel naar Beverwijk zou komen. Rijkswaterstaat kocht de grond en de woningen 668-678 en 681 aan. Vervolgens ging het leven verder door als altijd.

Nu lijkt het er eindelijk echt van te komen. Sommige bewoners zijn daar tenminste stellig van overtuigd. „Honderd procent”, zegt Ton de Jong op nummer 687 „Dat hoor je aan de manier waarop er over gepraat wordt.”

Ook de bewoonster van nummer 676 twijfelt niet. „Het speelt al veertig jaar, ze hebben deze woningen al zo lang geleden onteigend. En als je dat plan voor een viaduct door Krommenie ziet… Dat gaat ’m niet worden.”

Op Dorpsstraat 681 staat een nogal vervallen houten huis. „Het is een weverij, uit eind negentiende eeuw”, vertelt Thijs Kramer die de woning voor een schappelijk prijsje huurt van Rijkswaterstaat. Hij verwacht dat het Krommenie wordt. „Die variant ziet er niet uit, maar schijnt 50 tot 100 miljoen goedkoper te zijn. En ze krijgen het budget toch maar niet rond?”

In 2015 deden inderdaad zulke getallen de ronde. Toen werd geschat dat de nulplusvariant (door Krommenie) 107 miljoen euro zou kosten en de Heemskerkvariant (onder de Dorpsstraat door) 192 miljoen euro. De overheden hadden toen pas 111 miljoen euro bij elkaar. De huidige getallen zijn niet bekend.

Schuin aan de overkant, gokt ook Theo Petra op Krommenie. „Ik vind dat viaduct ook wel mooi”, zegt hij opgewekt. „En de auto’s gaan omhoog, dus de uitlaatgassen ook”, zegt hij. „Ik sluit me aan bij de bewoners van Busch en Dam. Voor de nulplusvariant dus.”

Als het plan doorgaat, moeten degenen die van Rijkswaterstaat huren, verhuizen. De anderen verliezen hun mooie uitzicht, denken ze. „Nu kijk ik tot aan Zaandam over de weilanden uit, prachtig, je ziet de koeien lopen. Straks zeurt dat lawaai van die auto’s natuurlijk de hele dag door”, zegt Ton de Jong op nummer 687.

Trekschuit

Zijn woning zal niet worden gesloopt, maar hij ziet het toch somber in. „Dit huis stond eerst bij de rk kerk verderop, het was de kosterswoning”, begint hij zijn uitleg. In 1920 kochten zijn ouders het en werd het per dekschuit naar de huidige plek verplaatst.

„Het staat nog steeds spatrecht. Maar als ze hier straks een tunnelbak gaan graven, kan ik je voorspellen wat er gebeurt. Want de palen zijn maar zes meter lang. En mijn hoop dat ik dan netjes de schade vergoed krijg, is nul.”

Hij pleit ervoor dat voor het werk begint, de fundering van zijn woning wordt vernieuwd.