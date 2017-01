Bij verhuizen huismeester inschakelen

ZAANDAM - Uit onderzoek van Parteon blijkt dat de galerijen van het flatgebouw met de huisnummers 40-96 aan de Lobeliusstraat in Zaandam niet hoeven te worden verstevigd.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 27-1-2017, 17:03 (Update 27-1-2017, 17:03)

Wel is uit het rapport gekomen dat er sprake is van lichte erosie in het beton. Dat heeft tot gevolg dat de bewoners van de flat wel over de galerijen kunnen blijven lopen, maar dat het gewicht per vierkante meter maximaal 240 kilogram mag zijn.

Zodra een bewoner wil verhuizen en met zwaar materieel over de galerij moet, moet die de huismeester inschakelen. De bewoners worden per brief over de situatie geïnformeerd.