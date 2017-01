Geen bewijzen Boon

OOSTZAAN - Er zijn geen keiharde bewijzen van toezeggingen voor de bouw van twee woningen aan de Heul in Oostzaan. Dat bevestigen directeur Rob Eijkelenkamp van bouwaanvrager Piet Boon, de gemeente Oostzaan en oud-wethouder Peter Visser, die in een eerder stadium betrokken was.

Door Dominic Schijven - 27-1-2017, 16:47 (Update 27-1-2017, 16:47)

,,Als het echt keihard zwart op wit stond, dan was er geen discussie nodig’’, licht Eijkelenkamp de positie van Piet Boon toe. Maar, stelt hij, als je een totale opzet maakt van alle vele gesprekken en goedkeurde aanvragen van...