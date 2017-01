Massale fitheidstest ouderen

OOSTZAAN -

Door Dominic Schijven - 27-1-2017, 16:33 (Update 27-1-2017, 16:33)

Sporthal De Greep in Oostzaan is volgende week zaterdag bomvol met Oostzaanse ouderen voor een massale fitheidstest.

Het is de aftrap van het nieuwe project ’Vitaal ouder worden in Oostzaan’. Dat is gericht op de fysieke welgesteldheid van de Oostzaanse 65 plussers en om te voorkomen dat ze in een sociaal isolement geraken. Het project is georganiseerd door gymnastiekvereniging DEV, Dancing Days, gezondheidscentrum De Kolk en de gemeente Oostzaan, die 5000 euro bijdraagt.

De fitheidstest met vrije inloop op 4 februari begint om tien uur en eindigt om half vijf. De test bestaat uit onder meer bloeddruk-, evenwicht- en coördinatiemeting met een parcours en krachttest. ,,Er hebben zich zo’n tachtig mensen aangemeld. Ik hoop uiteindelijk op zo’n honderd mensen. Dat kan gemakkelijk, want je hoeft je niet per se aan te melden om langs te komen’’, zegt organisator Simon Goede van DEV. Aan veertig zou hij genoeg hebben om het project te laten slagen. ,,Tweehonderd zou wat ruim zijn, al wordt het zo wel heel gezellig.’’ Ook al kan hij de goede opkomst gebruiken om het project volgend jaar te herhalen, zegt hij.

Als een Oostzaanse oudere er behoefte aan heeft, wordt die na afloop van de fitheidstest een bewegingsprogramma van vijftien weken aangeboden. ,,Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand geen knijpkracht meer heeft’’, licht Goede toe. Vervolgens wordt het programma breed ingevuld, maar ook op maat. ,,Als de kracht in de hand weg is, dan wordt er bijvoorbeeld ingezet op volleybal of badminton. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook gaan zwemmen.’’ Het bewegingsprogramma gaat in maart van start op maandag- en woensdagmiddagen.

Met 'Vitaal ouder worden in Oostzaan' wordt een oud project uit Groningen nieuw leven in geblazen. Het zogenoemde Groninger Actief Leven Model (GALM) voor 55-jarigen werd twaalf jaar geleden al eens gestart in Oostzaan. Dat kreeg het jaar erop geen navolging.