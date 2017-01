Het is even echt winter bij Wormer en bij Jisp [video]

JISP/WORMER - Een ijszeiler probeert het vrijdagochtend al vroeg op Het Zwet, maar dan staat er nog net te weinig wind. Even later zeilt-ie met gemak van Wormer naar Jisp. Geen schaatser die ‘m bij kan houden.

Door Koos Reitsma - 27-1-2017, 16:29 (Update 27-1-2017, 16:51)

Het ijs is prachtig zwart. En sterk genoeg om de vele tientallen schaatsers die deze kans nog grijpen, te dragen.

Pieter Stommel heeft een paar zelfgemaakte ijsprikkers om zijn nek.

Maandag kon dat nog niet, maar nu draaien ze rondjes door het hele Wormer- en Jisperveld. Van Het Zwet bij Wormer richting Oostknollendam, ter hoogte van de boerderij van Natuurmonumenten rechtsaf naar de Kooidijksloot en dan van Jisp weer terug naar Wormer. Bij de ’afslag Kooidijksloot’ staat Gerard de Boer uit Krommenie.

Deze schaatsers rijden van Oostknollendam richting De Poel.

,,Het kan nog goed’’, zegt hij. ,,Ja, ik ben nog niet helemaal tot het eind geweest hoor.’’ Hij wijst erbij richting Jisp. ,,Dat ga ik zo doen. Het is de laatste keer, vanmiddag dooit het. Hoewel, februari moet natuurlijk nog komen.’’

Twee schaatsers op De Poel met op de achtergrond een kitesurfer.

,,Je moet nu je kans grijpen’’, zeggen ook Debby, en haar vader Jan, Floris. Debby woont in Jisp, Floris in Wormer. En dat doen ze dus ook. ,,Jammer dat het niet doorzet.’’

Door de bodem van een oude praam groeit riet.

Op een steiger in Jisp zit Pieter Stommel. Hij heeft een ijshockeystick bij zich, die ligt naast ’m. En om zijn hals hangen twee prikkers. ,,Zelf gemaakt’’, vertelt hij. ,,Van de steel van een hark. Ik heb de koppen van twee spijkers gezaagd en die in de stukjes steel geslagen.’’ De punten zijn afgeplakt met tape. ,,Anders prikken ze door de stof.’’ De prikkers zijn bedoeld om weer uit een wak te komen, mocht hij daarin rijden. Zo krijg je grip op het gladde ijs.

Deze hardrijders gaan over Het Zwet richting Jisp.

In Jisp stappen nu ook priksleeërs het ijs op. Ze prikken over Het Zwet richting Wormer. Daar is op De Poel inmiddels ook een surfzeiltje te zien en slalomt een kitesurfer heen en weer, tussen de schaatsers.