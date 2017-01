Politie-actie in centrum Zaandam

Het Ruijterveer werd vrijdagmiddag afgezet.

ZAANDAM - Het Ruijterveer in het centrum Zaandam is vrijdagmiddag afgezet en een team van de politie zoekt informatie.

Door redactie Zaa - 27-1-2017, 15:38 (Update 27-1-2017, 16:02)

Op Burgernet vroeg de politie of iemand een grote zwarte Mercedes heeft gezien. De oproep werd later weer ingetrokken.

'ZAANDAM,Ruijterveer, verdachte situatie op zoek grote, dure zwarte Mercedes, LED verlichting, knt mogelijk 84XX. onderneem zelf geen actie. Bel nu 112'

In de winkels en woningen aan en bij het Ruijterveer, een zijstraat van de Westzijde, vraagt de politie om informatie. Over wat er aan de hand is worden tot nu toe geen mededelingen gedaan.