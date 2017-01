Lichaam aangetroffen bij topsportcentrum Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Bij het topsportcentrum in Koog aan de Zaan is vrijdagochtend in het water een levenloos lichaam aangetroffen.

Het lichaam lag in het water aan het Oosterveld. Een moeder van één van de kinderen van basisschool de Watermolen trof het lichaam aan. De politie heeft de omgeving afgezet en verricht onderzoek.

De politie geeft tegenover deze krant aan dat het nog geen uitlatingen kan doen over de identiteit van het lichaam en over de manier waarop de persoon in het water terecht is gekomen.

