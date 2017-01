Zaans warmtenet voor een toekomst zonder aardgas

ZAANSTAD - Aardgas heeft niet langer de toekomst en ook Zaanstad bereidt zich daarop voor. De gemeente hoopt samen met commerciële energie-ondernemers een warmtenet op te zetten in Zaandam-Zuid. Maar is dat wel een goed plan?

27-1-2017

Al sinds 2009 is Zaanstad bezig de mogelijkheden van een warmtenet in Zaandam Zuid/Oost te onderzoeken. Allerlei plannen passeerden de revue, maar zijn na onderzoek afgevallen.

Zo gaat de waterzuiveringsinstallatie Poelenburg geen warmte leveren. En gaat het ZMC geen warmte afnemen. Het ziekenhuis wilde wel, maar had te veel haast met de nieuwbouw om te wachten op het zich langzaam ontwikkelende plan. Maar over het plan dat er nu wel ligt, is wethouder Dick Emmer (D66) enthousiast.

De basis ervan is dat een aantal collectief verwarmde flatgebouwen in Peldersveld en Poelenburg op stadsverwarming overgaan. Ook de toekomstige nieuwbouw bij straat Poelenburg wordt op de heetwaterbuis aangesloten. Zwembad de Slag idem dito. En als ze het willen, ook scholen als het Zaanlands Lyceum. Iedereen is welkom: hoe meer afnemers, hoe rendabeler.

De warmte komt waarschijnlijk in hoofdzaak van het Afval Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam aan de overkant van het Noordzeekanaal. Die centrale produceert nu al stadswarmte voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt gedacht aan een houtsnippercentrale in Zaandam-Zuid. ,,Je moet inzetten op een combinatie van bronnen. Ook om lokale pieken in het gebruik op te vangen’’, zegt Guido Frenken van Engie (voorheen Cofely), dat het warmtenet waarschijnlijk gaat exploiteren.

Al die hitte wordt vervoerd via heet water. Water van 90 graden komt de gebouwen binnen en komt er meet een temperatuur van 60 graden weer uit. Frenken: ,,Water is veilig, ruim voorhanden en we weten exact hoe het zich onder druk gedraagt. Het is dus een stabiele, betrouwbare warmtedrager. En dat is wat je wilt.’’

,,Het warmtenet wordt open en het wordt slim’’, zegt wethouder Dick Emmer (D66). ,,Want er kunnen steeds weer nieuwe afnemers op worden aangesloten. En ook steeds weer nieuwe warmtebronnen. Denk bijvoorbeeld aan aardwarmte. Wie weet wat er in de toekomst allemaal nog wordt uitgevonden. Dat kun je er allemaal op aansluiten.’’

De gemeente is de laatste anderhalf jaar bezig geweest om een businesscase op te zetten en te kijken of het warmtenet rendabel is te maken. De woningcorporaties zijn gevraagd om mee te betalen aan het opzetten van een warmtebedrijf. ,,Daar is flink over gediscussieerd, wij hebben het geweigerd’’, zegt ZVH-directeur Frank van Dooren. ,,Daar hebben wij geen expertise voor.’’

Of het warmtenet doorgaat, hangt af van de medewerking van de woningcorporaties. Als zij niet meedoen, valt de bodem onder het plan weg. ZVH legt het nu aan de huurders voor, Rochdale houdt zich nog op de vlakte. ,,Wij staan er open in. Het mag ons niets kosten’’, zegt een woordvoerster.

Als het lukt, is het nog maar het begin. Uiteindelijk hoopt Zaanstad op een warmtenet voor de hele gemeente: 90 procent van de flatwoningen, de helft van de andere huizen en 75 procent van de bedrijven.

Slechte keuze

’Slechte keuze. Verkeerde investering’ twitterde Rein Wasscher uit Krommenie half december kortaf. Wethouder Dick Emmer had net een enthousiaste tweet de wereld in gestuurd over het Zaanse warmtenet. Maar Wasscher, die jarenlang in de gas- en warmtevoorziening heeft gewerkt, is absoluut niet enthousiast.

Stadsverwarming op basis van de restwarmte van bedrijven is achterhaald, vindt hij. Warmte rondpompen gaat gepaard met energieverlies. Laat bedrijven zelf hun overtollige energie hergebruiken, vindt hij. Daar zijn steeds meer mogelijkheden voor.

„Maar het belangrijkste is: Het afvalbedrijf in Amsterdam, waar ze de warmte vandaan willen halen, kan zomaar over een aantal jaar dicht zijn. En Tata Steel, dat ook mee moet oen in het regionale warmtenet, heeft over een paar jaar misschien veel minder restwarmte.” Daar ga je dan toch geen warmtenet omheen bouwen?

Een warmtenet aanleggen is ingewikkeld - ’je weet helemaal niet wat er allemaal in de grond zit, en de bodem is slap’ - en een dure investering. „Je zit er dus decennia aan vast. Terwijl de ontwikkelingen op energiegebied snel gaan.”

Wat dan wel, volgens Wasscher? „Je moet inzetten op verbetering van de individuele huizen. Isolatie en plaatselijke energiebronnen zoals zonnepanelen, warmtepompen enzovoorts.” Een belangrijk voordeel: zo hebben bewoners alle vrijheid om hun eigen energie te organiseren, onafhankelijk van grote energiebedrijven.

Wasscher heeft het heus niet allemaal zelf verzonnen. Deze kritiek wordt vaker gehoord, ook van prominente deskundigen als hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans.

Wethouder Emmer hoort de kritiek dan ook niet voor het eerst. „Ik ken de kritiek. Maar die critici hebben ongelijk”, zegt hij stellig.

Dat het warmtenet niet toekomstgericht is, bestrijdt hij. „Dat is het juist wel. Inderdaad, het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf is er misschien over vijftien jaar niet meer. Maar tegen die tijd zijn er weer nieuwe energiebronnen. Die kunnen we er tegen die tijd op aansluiten. Dat is juist het mooie van dit netwerk: het is open en slim. En je moet sowieso een netwerk hebben om energiebronnen en afnemers aan elkaar te koppelen.”

Maar het alternatief dan, inzetten op individuele huizen? Volgens Emmer is het energieneutraal maken van woningen in veel gevallen een dure investering. „Slechts alleen voor oudere, energieslurpende woningen is het al snel een rendabele optie.”

De gemeente heeft het laten uitzoeken. In dichtbevolkte wijken is warmtenet de goedkoopste optie. Alleen in landelijk gebied als Westzaan moet je daar niet op inzetten.