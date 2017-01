Fietser gewond na aanrijding op Albert Heijnweg in Zaandam

ZAANDAM - Op de Albert Heijnweg in Zaandam is vrijdagochtend een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 27-1-2017, 8:28 (Update 27-1-2017, 8:28)

De fietser wilde bij de kruising met de Provincialeweg oftewel de N203 oversteken bij de verkeerslichten. De automobilist schepte vervolgens het slachtoffer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.