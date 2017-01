Aanhoudingen in Zaandam en Amsterdam tijdens actie tegen criminaliteit

ZAANDAM - Tijdens een grootschalige actie tegen criminaliteit heeft de politie in samenwerking met de Belastingdienst, de douane, de arbeidsinspectie en de gemeente in de Zaanstreek en Amsterdam onlangs honderden controles gehouden. De politie meldt donderdag dat er tijdens deze controles meerdere mensen zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 27-1-2017, 7:42 (Update 27-1-2017, 7:43)

De politie meldt op Facebook dat er in Zaandam vier verdachten zijn aangehouden omdat ze vermoedelijk illegaal in Nederland verblijven. De identiteit van deze verdachten kon niet worden vastgesteld en een persoon gaf een valse naam op. Tijdens de controles, die drie dagen duurden, zijn er ook drugs, twee stroomstootwapens, pepperspray, een honkbalknuppel en een luchtdrukwapen aangetroffen.

Er zijn ook voertuigen in beslag genomen en er zijn voor tienduizenden euro's aan achterstallig belastinggeld en boetes geïnd. Bovendien werden meerdere mensen betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs of zonder de juiste verzekering. Hierbij zijn meerdere boetes uitgeschreven. Er zijn ook voor boetes uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen.

Tijdens een horeca-controle in het centrum van Zaandam werd er ook nog eens een horecagelegenheid direct gesloten door de gemeente in verband met overtredingen van de vergunning. Bij een andere controle in Zaandam is er door de douane kilo's illegaal waterpijptabak in beslag genomen.

Er is ook een persoon aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf van twee dagen. Een andere verdachte werd aangehouden in verband met verduistering.