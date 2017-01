Geen taalles, kans op lagere uitkering

ZAANDAM - Bewoners van Poelenburg die niet serieus werk maken van taalles lopen de kans gekort te worden op hun uitkering.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 19:35 (Update 26-1-2017, 19:35)

Dat staat in het definitieve actieplan voor Poelenburg dat burgemeester en wethouders aanbieden aan de gemeenteraad. In het actieplan staat ook dat de gemeente actief wil sturen op de samenstelling van de wijk. Het zal dan niet langer toeval zijn welke afkomst nieuwe bewoners hebben, of zij de Nederlandse taal beheersen of hoe zij bekend staan.

Wethouder Jeroen Olthof: ,,Als iemand ons...