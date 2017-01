Na elven nog een biertje in de kantine

WORMER - Alcohol schenken in de sportkantine mag in Wormerland straks tot middernacht (was 23 uur) en jongeren mogen voortaan ook na 23 uur het café bezoeken.

Door Koos Reitsmak.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 17:22 (Update 26-1-2017, 17:22)

Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die het college van Wormerland wil aanbrengen in de Drank en Horeca-verordening. Het college wil de verordening onder meer wijzigingen, omdat deze niet aansluit bij de praktijk.

De leeftijdsgrens voor het betreden van een café en het bijbehorende terras na 23 uur is op dit moment dus nog achttien jaar. Dat...