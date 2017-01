Prins van Oranje duurzamer

WORMER -

Door Koos Reitsma - 26-1-2017, 17:21 (Update 26-1-2017, 17:21)

Wormerland Duurzaam benadert in februari bewoners van de Prins van Oranje-buurt in Wormer voor het nemen van energiebesparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen.

Wormerland Duurzaam bestaat uit een groep vrijwilligers, die door meerdere huiseigenaren tegelijk te interesseren kortingen weet te bedingen bij leveranciers. Ze gaan langs de deuren in het gebied tussen de Spijtstraat en de Prins van Oranjestraat en houden op 2 maart een informatieavond in Torenerf.

Vorig jaar was Wormerland Duurzaam actief in de wijk Plaszoom-Oost. De vrijwilligers zijn bereikbaar via: wormerlandduurzaam@gmail.com.