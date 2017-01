Glijdend naar benee in ZMC

Foto Dirk Jongejans Jessica Roelofs en Reindert Haast op de tweede verdieping boven de glijbaan.

ZAANDAM - Je glijdt keihard naar beneden. Vooral nu ze nog niet is gelakt. In het nieuwe ZMC staat sinds kort een glijbaan die van de eerste verdieping naar de begane grond loopt. Voor kinderen vanaf 5 jaar, maar volwassenen mogen ook best even glijden.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 17:04 (Update 26-1-2017, 17:04)

,,We hebben heel goed nagedacht over hoe we de sfeer in de centrale hal van het ziekenhuis zo positief en prettig mogelijk kunnen maken. Daarom zijn er overal open zitjes, waar je gemakkelijk contact maakt met anderen....