Wildpoepen aan de Wormerveerse Floresstraat door open riool

Gerrit de Gooijer werpt een blik op zijn uitwerpselen.

WORMERVEER - De Floresstraat in Wormerveer is voor even terug naar de Middeleeuwen gegaan. Door de vorst zijn de werkzaamheden aan het riool stilgelegd en is de straat verworden tot een open riool.

Door Ivo Laan - 26-1-2017, 16:51 (Update 26-1-2017, 16:59)

„Ik zit gewoon al dagen naar de drollen van de overburen te kijken”, zegt een verontwaardigde bewoner Gerrit de Gooijer (77) die verbaasd is dat dit zo loopt, terwijl de vorstperiode nou niet echt als een verrassing kwam. „We kunnen mensen naar de maan sturen en dan kunnen we...