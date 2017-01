Werkstraf voor man die zijn Zaandamse vriendin sloeg en bestal

Foto: ANP

ALKMAAR/ZAANDAM - Het was de genadeklap van hun relatie, de stomp waarmee Ismael A. (25) het oog van zijn vriendin dichtsloeg op 15 juli vorig jaar. De Zaandamse moest zelfs voor dit oog naar het ziekenhuis nadat A. haar vijf keer in haar gezicht had gestompt.

Door Jeannine Verhagen - 26-1-2017, 16:41 (Update 26-1-2017, 17:43)

De man schitterde door afwezigheid bij de politierechter in Alkmaar. Politierechter Van Muijden vond het erg wat A. had gedaan en gaf hem 100 uur werkstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Die straf is gelijk aan de...