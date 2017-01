Gedeelde fiets- en autoweg als verkeersoplossing in Oostzaan

OOSTZAAN - De Oostzaanse verkeersader omtoveren tot een dertig kilometerzone en het wegdek rood verven om er een gedeelde weg voor fietsers en auto’s van te maken. Dat staat in het het kersverse voorstel van de Fietsersbond Zaanstreek. Die wil de Oostzaanse verkeersellende oplossen met een herinrichting van de Kerkstraat en het Zuideinde tot aan de Kolkweg.

Door Dominic Schijven - 26-1-2017, 16:34 (Update 26-1-2017, 16:42)

De verkeersintensiteit op het Zuideinde is groot. Door de hoge snelheden is het risico op ongelukken groot, volgens Sonja Puhl van de fietsersbond. Vooral fietsers zijn kwetsbaar door de grote verschillen in snelheden tussen tweewielers en de auto’s.

Door het rood te maken is het voor automobilisten duidelijk dat het om een gedeelde weg gaat en zullen ze hun rijgedrag daarop aanpassen, denkt ze.

,,We moeten alleen nog kijken hoe het zit met voorrang. We kijken daarvoor naar bijvoorbeeld Castricum’’, zegt Puhl. Daar is de dertig kilometerhoofdweg nog wel een voorrangsweg gebleven. Dat moet ook in Oostzaan om opstoppingen te voorkomen, vindt ze.

Het verkeer in Oostzaan is voor de bewoners al jaren een heet hangijzer; na talloze onderzoeken, plannen en de hulp van experts is er nog steeds geen oplossing gekomen.

De gemeente Oostzaan overlegt nog met een klankbordgroep namens verschillende wijken over een oplossing in de vorm van een herinrichting van de weg. In februari of maart moet er meer duidelijkheid komen over wat dat overleg heeft opgeleverd.