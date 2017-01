Jonge straatrovers blijven voorlopig vastzitten

ALKMAAR/ZAANDAM - Twee mannen uit Zaandam en Wormerveer (26 en 21) die worden beschuldigd van een reeks straatroven in diezelfde plaatsen blijven voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar besloten.

Door Frits Verhagen - 26-1-2017, 13:26 (Update 26-1-2017, 13:36)

P.S. en J.K. werden afgelopen najaar opgepakt na een reeks straatroven in september en oktober waarbij de daders telkens op dezelfde manier te werk gingen. Ze reden met een snorfiets langs een fietser om bij het passeren een tasje weg te pakken. Een keer gebruikten de rovers geweld. De...