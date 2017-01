37 niet-Zaankanters tegen Cultuurcluster

MVRDV

ZAANDAM - Er zijn zeker genoeg handtekeningen ingediende bij de gemeente voor de eerste aanvraag voor een referendum over het Cultuurcluster.

Door redactie Zaa - 26-1-2017, 9:55 (Update 26-1-2017, 10:13)

Initiatiefnemer Jan de Bruin van Kultuurklutser had voor de zekerheid ruim meer dan de vereiste 500 handtekeningen ingeleverd, voor het geval er ongeldige handtekeningen bij zaten. Dat is maar goed ook, want er zijn er 39 afgekeurd. Twee mensen bleken nog minderjarig en 37 mensen wonen helemaal niet in Zaanstad. Maar daarmee bleven er nog 564 geldige handtekeningen over.

De gemeenteraad beslist in februari of het kredietbesluit dat de raad moet nemen open staat voor een referendum.