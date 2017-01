Hulploket voor Zaanse ondernemers

ZAANSTAD - Ondernemers uit Zaanstad van wie het bedrijf in moeilijkheden zit, kunnen nu het loket ’155-Help-een-bedrijf’ raadplegen voor hulp. Adviseurs adviseren hoe zij hun onderneming op een goede manier draaiende kunnen houden. De gemeente Zaanstad biedt het samen met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) aan.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 26-1-2017, 9:41 (Update 26-1-2017, 9:41)

In de praktijk blijkt dat ondernemers met zakelijke of privéproblemen vaak te laat hulp zoeken. Schulden kunnen oplopen en er is geen geld voor nieuwe investeringen. „Dan wordt het herstel van de problemen...