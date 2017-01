Waarom in hoger beroep voor 2,50?

HAARLEM/ZAANDAM - Hoe is de gemeente Zaanstad tot het besluit gekomen om in hoger beroep te gaan over een parkeerbelasting van 2 euro 50?

Door Joost Verhagen - 25-1-2017, 20:00 (Update 25-1-2017, 20:00)

Die vraag wil POV-raadslid Harrie van der Laan graag beantwoord zien en daarom spande hij een rechtszaak aan die woensdag diende bij de rechtbank in Haarlem.

Diverse e-mails over de kwestie werden eerder al door de gemeente vrijgegeven, maar deze informatie is volgens het raadslid onvoldoende. ,,Het is mijn taak om het beleid van het college te controleren en...