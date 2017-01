Sunday Market laatste zondag vast op Hembrugterrein

ZAANDAM - Het Hembrugterrein krijgt een nieuw, maandelijks terugkerend evenement, de Hembrug Sunday Market. Zondag is de eerste editie in de evenementruimte van Yada Yada met 30 standhouders, bijna louter non-food.

Door Ronald Massaut - 25-1-2017, 19:58 (Update 25-1-2017, 19:58)

Organisator Marc Brouwer heeft dertig standhouders gekozen uit het ’ver overtreffende aanbod’. „Het aanbod was echt overweldigend met veel meer gegadigden dan we voor de eerste editie een plaats konden bieden. Het Hembrugterrein is natuurlijk een hele mooie locatie met zeshonderd gratis parkeerplaatsen echt voor de deur en nog veel meer in de directe omgeving.”

Wat Yada Yada kennelijk niet lukt, ambulante handel aan zich binden, lukt Brouwer wel. „Dat komt wellicht doordat de Sunday Market een zondag per maand is en we er een volledig verzorgd programma omheen hebben gebouwd. We kiezen vooral voor kunstzinnig, eenmalig, onderscheidend en lifestyle gericht. Yada Yada heeft al een flink aanbod van gespecialiseerde foodaanbieders. Die weg willen wij daarom juist niet in slaan.”

Het aanbod van standhouders op de eerste Sunday Market varieert van schilderkunst en kunstzinnig tot parfum, mode, sieraden en edelstenen. Het concept is verder muziek en vertier voor het hele gezin.

De markt opent om 12 uur. Vanaf 16.30 uur draait een dj swingende muziek. Eerste muzikale gast is Jan Evert van Apeldoorn. Hij zingt, speelt piano en gitaar. De markt sluit om 18 uur.

Entree is gratis.