Fietswinkel Dral beste van Noord-Holland

Foto Pascal Fielmich Karin en Hans Dral, trotse winkeliers.

OOSTZAAN - Boven de Giant mountainbikes en de Koga fietsen torent de trotse pas gekroonde fietsenreus Hans Dral uit.

Door Dominic Schijven - 25-1-2017, 19:57 (Update 25-1-2017, 19:57)

Rijwielhandel Dral uit Oostzaan is door vakblad Tweewieler benoemd tot beste tweewielerwinkel van 2017 in Noord-Holland. De 57-jarige Oostzaner glundert met de prijs: eeuwige roem. ,,Zo veel mooie reacties nu al. Hartverwarmend.’’

Hij is als beste beoordeeld in de provincie en hij had de meeste stemmen. ,,De prijs was dit jaar voor het eerst anders. De nadruk lag op lokaal, waardoor niet alleen de...