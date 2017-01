Familie Versteeg eert Zaandamse dichter ’ome Dirk’ met boek en muziek [video]

ZAANDAM - Met zijn allen muziek maken. Thuis op de woonboot in het Schiethavenkanaal en tijdens de zomervakantie op bootreisjes over de Hollandse binnenwateren. Geboren en getogen Zaandammer Klaas Versteeg (1950), voormalig saxofonist van de Zaans-Beverwijkse pretpopgroep Dizzy Man’s Band, koestert warme herinneringen aan zijn jeugd. „Herinneringen die een familie bij elkaar houden, moeten behouden blijven. En bij ons was dat muziek maken.”

Die herinneringen zijn vervat in het boek ’De horizon daagt mij uit’ en een bijbehorend ’muziekpakket’ van 28 nummers, gebaseerd op de teksten van Dirk Versteeg senior. In de Zaanstreek is hij vooral bekend als ’ome Dirk’.

De oud-schipper, in 2012 overleden op 88-jarige leeftijd, fleurde het Zaanse culturele - en uitgaansleven op met zijn verhalen en gedichten. Hij maakte dichtbundels, foto’s en schreef teksten, die hij plaatste op zijn website waterlijn.com.

„Het is wel raar om een vader te hebben die iedereen ’ome’ noemt. Het zegt veel over hem en de communicator die hij was. Hij schreef heel veel en droeg ook veel voor. Als er een kleinkind was geboren: hup, had hij weer een gedicht. Was er een politieke bijeenkomst of opening van een expositie, dan kwam hij naar voren.”

Afgelopen zomer begon Klaas met twaalf andere familieleden aan Project Aalscholver (video). De twee hoofdletters vormen samen het woord ’pa’. „Pa was gek van watervogels. De aalscholver was zijn favoriete ’poweranimal’.’’

Plan was om een cd met boekje te maken, maar dat veranderde in het maken van een boek met muziek. Twaalf nieuw ontdekte teksten werden van muziek voorzien, de overige zestien waren eerder al eens opgenomen.

„In 1985 bracht mijn vader een dichtbundel uit. Speciaal voor de presentatie van de bundel in café Czaar Peter (aan Czarinastraat 37, red.) heb ik de Zaanstalige groep Pampus opgericht. We maakten muziek op teksten van mijn vader. Die nummers staan nog op cassettebandjes, maar de kwaliteit is erg slecht geworden. Het was hoog tijd om het materiaal goed op te nemen.”

De eerste single ’De Vrijen’ - met Klaas (gitaar), broer Gerrit (bas), zwager Nico Roos (zang) en neef Marc Lecock (gitaar) - is sinds kort te beluisteren via online kanalen zoals iTunes en Spotify. De overige nummers worden dit voorjaar uitgebracht, bij het verschijnen van het boek.

„Hij schreef over Zaanse onderwerpen, zoals de Hembrug en meelfabriek De Vrede. Maar de meeste teksten gaan over water en varen. Mijn vader was binnenvaartschipper en ging in de jaren zestig aan wal. Maar natuurlijk wél op een woonboot. Altijd hadden we minstens drie of vier boten, want hij kon het varen niet laten.”

Dirk hield van muziek en speelde accordeon. Klaas en broer Gerrit kozen voor gitaar, zus Marie-José voor accordeon. De ouderlijke woonboot fungeerde geregeld als oefenruimte voor de bandjes waarin Klaas speelde, zoals Het Ui, de eerste schoolband van het Sint Michaël College. Klaas, die behalve gitaar ook saxofoon, piano, dwarsfluit, klarinet en piccolo speelt, zat van 1970 tot 1980 in de Dizzy Man’s Band, waarmee hij meerdere top tien-hits scoorde.

Daarna was hij vijf jaar muzikaal begeleider bij de musicals van Jos Brink, richtte Pampus op en stortte zich op de country line-dance. Drie jaar geleden verhuisde hij naar België, waar hij een studio aan huis heeft. Zijn familie reisde de afgelopen maanden ’gezinsgewijs’ naar België af om partijen op te nemen voor Project Aalscholver. „Dit is eenmalig. We wilden een standbeeld oprichten voor mijn vader. We hebben het nu gemaakt en gaan het dit voorjaar onthullen.”

Project Aalscholver heeft 28 liedjes opgenomen. De nummers worden dit voorjaar uitgebracht, tezamen met het boek ’De horizon daagt mij uit’. De eerste single ’De Vrijen’ is nu al verkrijgbaar via onder meer iTunes.