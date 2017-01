Ondernemend: Eerste elektrische bergingswagen ter wereld bij Hoogwout in Oostzaan

foto Dirk Jongejans Eigenaar Maarten Pels van bergingsbedrijf Hoogwout verwacht dat andere bedrijven zijn voorbeeld gaan volgen. ,,De grote klanten die ook voorop willen lopen, zullen zich hierbij aansluiten.’’

OOSTZAAN - De eigenaar van bergingsbedrijf Hoogwout is er een met twee passies: de brandweer en ondernemerschap. Na vijf jaar als brandweercentralist te hebben gewerkt voor Zaanstreek-Waterland, merkte Maarten Pels dat zijn liefde voor ondernemerschap toch te sterk was. Hij nam Hoogwout over van zijn vader, die het in 1977 had overgenomen van meneer Hoogwout. Toentertijd was het nog maar een kleine onderneming. Inmiddels is het uitgegroeid tot een bedrijf met twintig man vast personeel, negen oproepkrachten, een wagenpark van dertien vrachtwagens en drie busjes, een afdeling in Purmerend en dertig tot veertig meldingen per dag waar de chauffeurs op afgaan om vrachtwagens, personenauto’s en andere vervoermiddelen van de weg te halen na pech of een ongeval.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 25-1-2017, 10:18

Nu Pels ruim vijf jaar aan aan het roer zit, vond hij het tijd worden voor een innovatieve stap: de aanschaf van een volledig elektrische bergingsauto. De eerste van de wereld, gekocht bij Emoss in Oosterhout, een toeleverancier van elektrische vervoermiddelen. ,,Duurzaamheid staat overal hoog op de agenda en er is een grote elektrische lobby gaande. Oude autootjes worden geweerd uit de stad, alles moet steeds schoner en duurzamer.’’

Pels wil daaraan bijdragen, niet in de laatste plaats om zo het bedrijf in de schijnwerpers te zetten van zijn opdrachtgevers. ,,Ik ben er heilig van overtuigd dat we straks allemaal elektrisch gaan rijden. Daarin wil ik vooroplopen.’’

Dat kost wel wat. De aanschaf is 270.000 euro, waarvan 40.000 euro is gesubsidieerd. Niet gemeente Oostzaan, maar Amsterdam heeft die betaald. ,,Daar moesten we wel even voor strijden. Maar Amsterdam wilde meedoen omdat we daar altijd al veel rijden en we de elektrische wagen daar dus ook veel gaan inzetten.’’ Ook ING was coöperatief en bood Hoogwout een groenlening aan.

Pels verwacht dat andere bedrijven zijn voorbeeld gaan volgen. ,,De grote klanten die ook voorop willen lopen, zullen zich hierbij aansluiten. Ook gemeentes hebben al interesse getoond, zoals die van Rotterdam, Maastricht en Lissabon. Die willen mijn ervaring horen en er misschien ook een kopen. Met Emoss heb ik afgesproken dat de eerstvolgende via mij wordt verkocht.’’ Pels koopt die dan eerst in bij Emoss, waarna hij het tegen een meerwaarde doorverkoopt. ,,Als-ie stuk gaat lever ik ook de service.’’

De elektrische bergingswagen, die auto’s tot 3500 kilo kan wegslepen, moet nog wel worden doorontwikkeld. ,,Met een volle accu kan nu 250 kilometer worden gereden. Daarna moet-ie ongeveer vijf uur opladen. In combinatie daarmee is de prijs nog wel aan de hoge kant.’’

Thorbeckeweg

Hoogwout bevindt zich op bedrijventerrein Ambacht, vlakbij de binnenkort te verbouwen Thorbeckeweg. Wordt dat een probleem? ,,Wij moeten van Rijkswaterstaat binnen twintig minuten na een melding ter plekke zijn om drukke wegen na een ongeluk weer vrij te maken.’’ Een opgebroken Thorbeckeweg kan daar vertraging in brengen, maar de gemeente Oostzaan heeft gezegd dat het terrein toegankelijk blijft. ,,Er is ons een vrije doorgang beloofd.’’

Heftig ongeval

Het komt weinig voor dat de chauffeurs van Hoogwout auto’s na een ernstig ongeluk moeten wegslepen. Maar ongeveer twee keer per jaar is het raak. Meestal is het slachtoffers al weggevoerd, maar vaak horen ze wel degelijk het verhaal erachter. ,,Ik heb best wat chauffeurs die bij de brandweer hebben gewerkt, die kunnen wel ergens tegen. Maar als er echt iets extreems is gebeurd, kunnen we een nagesprek krijgen bij de brandweer.’’

Pels, naast eigenaar ook zelf nog chauffeur, herinnert zich een voorbeeld van een paar jaar geleden. ,,Het was hier op de A8. Een vrachtwagen klapte op een andere vrachtwagen, maar daar zat nog een personenauto tussen. Daar was echt niks meer van over. De mevrouw zat er nog in toen ik aankwam, maar de brandweer had de auto al netjes met doeken afgedekt. Omdat de snelweg weer snel vrij moest, heb ik de auto weggesleept en hier op het terrein gezet. Die vrouw is er toen door de brandweer uitgehaald.’’

Even later kwam een lijkwagen het terrein op rijden. ,,Tot dat moment was het gewoon werk, maar toen de lijkwagen er was werd het wel erg tastbaar en definitief.’’