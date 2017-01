Scooter total loss na klap op auto in Assendelft

Foto's: WFV Media / Pascal Fielmich Bekijk Fotoserie

ASSENDELFT - Een scooter is total loss geraakt nadat de bestuurder tegen een auto is gereden op de Noorderveenweg in Assendelft.

Door Internetredactie - 24-1-2017, 18:39 (Update 24-1-2017, 18:43)

De scooter raakte de auto aan de zijkant bij het oversteken. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De auto heeft veel schade en de scooter is total loss.