Fietser aangereden door auto in Assendelft

ASSENDELFT - Een auto heeft dinsdagmiddag een fietser aangereden op de Ambachtslaan in Assendelft. De auto reed over een brug en zag de fietser op het fietspad over het hoofd.

Door Internetredactie - 24-1-2017, 17:42 (Update 24-1-2017, 17:42)

De vrouw moest mee naar het ziekenhuis met onbekend letsel.