B en w Zaanstad handelt schadeclaim van buren Toermalijn zakelijk af

Dirk Jongejans Henk en Joke Heijnen hopen op schadevergoeding van Zaanstad.

WORMERVEER - Henk en Joke Heijnen uit Wormerveer hebben geen recht op vergoeding van hun advocaatkosten, vindt het college van Zaanstad. Andere gemeenten vergoeden die soms wel.

Door Willemien Schenkeveld - 24-1-2017, 17:21 (Update 24-1-2017, 17:28)

Het echtpaar werd in 2015 in het gelijk gesteld door zowel de Raad van State als de rechtbank Noord-Holland over het bouwplan van basisschool De Toermalijn naast hun huis. Ze vragen nu schadevergoeding aan Zaanstad, onder meer voor hun advocaatkosten.

Maar de gemeente deelt het standpunt van haar verzekeraar Centraal Beheer: Zaanstad heeft een proceskostenvergoeding betaald en daarmee is de zaak afgedaan.

„Er bestaat in Nederland geen regel dat je je advocatenkosten terugkrijgt als je een zaak wint”, zegt onderwijswethouder Dick Emmer. „Het is immers ieders eigen verantwoordelijkheid of hij een zaak begint en hoe hij zijn juridische ondersteuning regelt.” Dat klopt. De proceskostenvergoeding, die mensen meestal wel krijgen na een gewonnen rechtszaak, dekt de werkelijk gemaakte kosten vaak lang niet. De Heijnens kregen 3.103 euro. Ze gaven veel meer uit aan hun advocate, Hülya Elmas uit Zaandam.

Coulance

Een schadeclaim over advocaatkosten maakt meestal weinig kans. Toch vergoeden gemeenten die soms. Deze maand heeft de gemeente Raalte dat bijvoorbeeld gedaan, na een uitspraak van de Overijsselse Ombudsman. Een inwoner had bij de Raad van State gelijk gekregen over de uitbreiding van een grote speeltuin. De Ombudsman vond vergoeding van de advocaatkosten op zijn plaats omdat de gemeente duidelijk fouten had gemaakt en niet goed had gecommuniceerd. Raalte heeft nu de helft betaald, ’uit coulanceoverwegingen’.

De Nationale Ombudsman raadt gemeenten aan om niet louter formeel-juridisch te reageren op claims van inwoners en een eigen verantwoordelijkheid te nemen, los van wat rechters of verzekeraars zeggen. De Ombudsman heeft bijvoorbeeld een keer de gemeente Amstelveen berispt. Die weigerde advocaatkosten van een inwoner te vergoeden, die zich moest verweren tegen een onterechte maatregel over de naamgeving van zijn dochter. De Ombudsman raadde Amstelveen aan in overleg te gaan met de inwoner over een schadevergoeding.

De gemeenteraad van Zaanstad heeft veel kritiek gehad op de gang van zaken rond de Toermalijn. Het begon er bijvoorbeeld mee dat de gemeente ten onrechte een stuk van het erf van de Heijnens bij het bouwplan betrok.

Het echtpaar claimt ook gederfde inkomsten. Ze waren naar eigen zeggen eindeloos veel tijd kwijt aan de kwestie, ten koste van hun eigen aannemersbedrijf.

Zaanstad handelt de claim ’in nauwe afstemming met de verzekeraar’ af. DZ, POV en ZIP hebben voor volledige schadevergoeding van de Heijnens gepleit. SP en GroenLinks gaan niet zo ver, maar hebben wel om mediation gevraagd. De kwestie komt binnenkort weer aan de orde in het Zaanstad Beraad.