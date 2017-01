Na twaalf jaar op zoek naar vermiste vader

foto Holland Media Combinatie Michael Valkenberg toont zijn babyfoto met vader Robert Ben Valkenberg (inzet). Bekijk Fotoserie

ZAANDIJK - Michael Valkenberg (20) zoekt zijn vader. Na twaalf jaar vermist te zijn kan dat slecht nieuws opleveren maar Michael accepteert dat risico. ,,Ik wil het kunnen afsluiten, maar niet zonder een laatste poging om hem te vinden.’’

Door Rob Swart - 24-1-2017, 16:59 (Update 24-1-2017, 17:12)

’Ik wil eindelijk antwoorden’

De Zaandijker was acht jaar toen zijn vader verdween. ,,Mijn ouders waren al twee jaar gescheiden, mijn vader had een vriendin maar dat liep niet heel lekker. Ik denk dat er bij hem iets geknapt is. Hij is in zijn auto gestapt en wij hebben hem niet meer gezien.’’ Rob Valkenberg liet zijn laatste spoor na in Noord Frankrijk. Daar nam hij geld op en hij veroorzaakte er een aanrijding. ,,Hij is daarvoor op het politiebureau geweest. Vanaf dat moment heeft niemand nog iets van hem vernomen.’’

Michael liet zich niet uit het veld slaan. Samen met een vriend wiens vader omstreeks dezelfde periode overleed, knokte hij door en studeert nu commerciële economie. ,,Ik heb er nooit veel over gepraat. Dat was mijn manier van verwerken. Ik heb goede vrienden die dit niet van mij wisten.’’

De onwetendheid bleef knagen en alle vragen waarmee Michael zit bleven maar onbeantwoord. ,,Ik wil weten waarom hij weggegaan is, wat er gebeurd is. Als ik bij hem was was het altijd een feestje. Mensen die mijn vader kennen zeggen dat hij te goed was voor de wereld. Dat maakt mij trots.’’

Michael besloot tot een laatste poging. Wat is dat spannend. Zijn oproep kan tot van alles leiden. Misschien laat zijn vader van zich horen, misschien meldt iemand dat hij niet meer leeft, misschien hoort hij niets. ,,Ik had mijn oproep gemaakt en ik heb een uur gewacht met verzenden. Ik durfde het niet. Daarna kon er van alles gebeuren.’’

En dat gebeurde ook. Wat het in elk geval al heeft opgeleverd is een stroom aan hartverwarmende reacties die Michael goed doet. Lotgenoten die hun eigen verhaal herkennen en hem dankbaar zijn.

Maar dat ene bericht, waarop Michael hoopt, dat was er dinsdag nog niet.