Politiek Oostzaan wil bewijzen zien in kwestie Boon

OOSTZAAN - De bouw van twee woningen aan De Heul dreigt in een welles-nietesdiscussie te verzanden tussen de gemeente Oostzaan en bouwer Piet Boon. Er heerst vooral onduidelijkheid over of er nu wel of niet toezeggingen gedaan zijn aan Oostzaans ontwerpicoon Boon om te mogen bouwen.

Door Dominic Schijven - 24-1-2017, 16:41 (Update 24-1-2017, 16:41)

Daarom heeft de Oostzaanse commissie Wonen, Leven en Mobiliteit zowel de verantwoordelijk wethouder Joop Klinkhamer als Piet Boon gevraagd om voor komende maandag zwart op wit te bewijzen wat er concreet toegezegd is. Die dag staat...