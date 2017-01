ZMC klaar voor verhuizing zaterdag

Foto Wim Egas Medewerkers van de BAM maken de bewegwijzing in het nieuwe ZMC klaar.

ZAANDAM - Zaterdag is het zover. Dan verhuizen alle patiënten die dan in het ZMC liggen naar het nieuwe gebouw. Naar verwachting zijn dat er ongeveer 135.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 16:33 (Update 24-1-2017, 16:48)

Maandag moeten alle afdelingen open zijn

Deze week worden de kantoren zoveel mogelijk leeggehaald en wordt ingepakt wat al ingepakt kan worden. Dit inpakproces is overigens al maanden gaande. Zo’n 125 vrachtwagens aan spullen worden donderdagavond en vrijdag verhuisd.

Vrijdag zijn alle poliklinieken en afdelingen waarvoor vrije inloop geldt, dicht. De afspraken met patiënten op die dag zijn inmiddels verplaatst. Hierdoor kan het verhuizen van de spullen en apparaten donderdagavond al beginnen en vrijdag voortgezet worden.

Zaterdag is het de beurt aan de patiënten. Zij worden allemaal tussen 7 en 17 uur in hun eigen bed verhuisd door een verwarmde bovengrondse tunnel. Deze tunnel wordt inmiddels opgebouwd. Alle patiënten krijgen een speciale verhuistas van het ZMC voor hun eigen spullen. Die wordt meeverhuisd. Pas wanneer alle patiënten uit het oude gebouw zijn vertrokken, gaan de afdelingen daar dicht. Behalve de beveiliging, die blijft totdat het gebouw helemaal is gesloopt.

Maandag moeten de poliklinieken en vrije-inloopafdelingen om 10 uur open gaan. Voor de meeste patiënten is dat het eerste kijkje in het nieuwe ZMC. Geïnteresseerden kunnen tijdens een open dag in de zomer komen kijken.

De BAM is deze week nog hard bezig om het nieuwe ziekenhuis af te werken. ,,Zij lopen alles grondig na met checklists. Zelf zijn we druk bezig om iedereen goed te informeren. Alle patiënten die gaan verhuizen, krijgen bijvoorbeeld een uitgebreide brief’’, vertelt woordvoerder Jolande van de Walle.

Feiten en tijden

- Alle patiënten verhuizen zaterdag tussen 7 en 17 uur. Rond 6 uur laat een verpleegkundige de precieze tijd weten. Uitloop is mogelijk.

- Bezoek is zaterdag tussen 19 en 20.30 uur welkom. Vanaf zondag gelden de normale bezoektijden.

- Zwangere vrouwen die niet in staat zijn te verhuizen, bevallen in het oude ziekenhuis. Alles blijft daar volledig operationeel.

- Met spoed naar het ziekenhuis? De Spoedeisende Hulp (SEH) opent zaterdag vanaf 8 uur in het nieuwe ziekenhuis. Ingang aan de Heijermansstraat.

- Bloed prikken of een onderzoek met vrije inloop laten doen? Deze afdelingen zijn maandag vanaf 10 uur open. Net zoals de poliklinieken.

- De afdeling Revalidatie opent zaterdag in de zorgboulevard.

- De afdeling Psychiatrie blijft in hetzelfde gebouw.