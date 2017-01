Sloop woningen Russische- en Rosmolenbuurt Zaandam begint

ZAANDAM - De twee oudste wooncomplexen van Parteon worden volgende week gesloopt. In totaal gaat het om 54 woningen in de Russische Buurt en de Rosmolenbuurt.

Door José Pietens - 24-1-2017, 16:32 (Update 24-1-2017, 16:32)

De 29 woningen in de Rosmolenbuurt - op het voormalige terrein van aannemer Kakes - stammen uit 1920. De 24 huizen in de Russische Buurt, halverwege de Tolstoistraat, zijn gebouwd in 1915. De woningcorporatie kondigde de sloop in april 2016 al aan. De funderingen zijn slecht en veroorzaken verzakkingen en scheuren.

De laatste bewoners zijn in de...