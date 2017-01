Zes Zaanse slachtoffers door winterweer

ZAANDAM - Het winterse weekend en begin van de week heeft tot nu toe zes slachtoffers met breuken en kneuzingen opgeleverd.

Door Van onze verslaggever - 24-1-2017, 15:44 (Update 24-1-2017, 15:44)

Dinsdag werden twee mensen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam binnengebracht. Zij waren allebei gevallen vanwege de gladheid op de wegen in de Zaanstreek.

Schaatsen

Maandag melden tevens twee slachtoffers zich in het ziekenhuis. Een van hen was gevallen vanwege de gladheid en de andere persoon kwam ten val tijdens het schaatsen.

Op zondag, toen de ijspret op zijn hoogtepunt was, verliep de dag ook niet zonder ongelukken. Twee mensen vielen op het ijs en kwamen ongelukkig neer.

De meeste klachten van deze slachtoffers zijn polsbreuken.