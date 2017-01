Auto ondersteboven in sloot Assendelft (update)

ASSENDELFT - Een auto is dinsdag aan het einde van de ochtend in een sloot langs de Noorderveenweg in Assendelft beland. Het voertuig kwam ondersteboven in de bevroren sloot tot stilstand.

Door redactie Zaa - 24-1-2017, 12:14 (Update 24-1-2017, 14:03)

De bestuurster, een vijftigjarige vrouw uit Assendelft, is overgebracht naar een ziekenhuis voor controle. Zij is door omstanders uit de auto bevrijd.

Het voertuig kwam uit de richting van de A8 en vloog op de Noorderveenweg door nog onbekende oorzaak uit de bocht. De brandweer, ambulancedienst en politie werden ingezet bij de hulpverlening.