Auto ondersteboven in sloot Assendelft

ASSENDELFT - Een auto is dinsdag aan het einde van de ochtend in een sloot langs de Noorderveenweg in Assendelft beland. Het voertuig kwam ondersteboven in de bevroren sloot tot stilstand.

Door Willemien Schenkeveld - 24-1-2017, 12:14 (Update 24-1-2017, 12:46)

De bestuurster is overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling. Ook zou er een kind in de auto hebben gezeten.

Het voertuig kwam uit de richting van de A8 en vloog op de Noorderveenweg uit de bocht. De brandweer, ambulancedienst en politie werden ingezet bij de hulpverlening. Een voorbijganger is eveneens te hulp geschoten. Het kind was waarschijnlijk al uit de auto gehaald toen de hulpverleners kwamen.