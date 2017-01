Adviesbureau? Vraag het burgers

WORMER -

Door Koos Reitsma - 23-1-2017, 23:21 (Update 23-1-2017, 23:21)

GroenLinks in Wormerland hield gisteravond in De Omslag een bijeenkomst over inspraak. Daar kwam een tiental burgers op af en die waren het opvallend eens. Wat Wormerland nodig heeft, is een ’gemeentecoach’ die burgers met ideeën wegwijs maakt.

Voorzitter Harold Halewijn vroeg alle deelnemers om hun opmerkingen op briefjes te schrijven en ging deze vervolgens bespreken. Een belangrijke vraag was: ‘Hoe krijg je invloed op je gemeente?’ De aanwezigen zijn het erover eens dat burgers in een vroegtijdig stadium de kans...