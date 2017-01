Daktuin van Pennemes in Zaandam af

Eigen foto Jacob Spaander op een van de plantenbakken in de daktuin.

ZAANDAM - De tuin op het dak van zorgcentrum Pennemes in Zaandam is klaar. Het is de bedoeling dat bewoners van het centrum of uit de wijk er straks activiteiten kunnen doen, de kippen kunnen bekijken en naar lezingen kunnen luisteren. De officiële opening is op 18 maart.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 23-1-2017, 19:59 (Update 23-1-2017, 19:59)

,,Nu is het er nog kaal en koud, dus vandaar dat de tuin pas in maart echt open gaat. Bovendien kunnen wij in de tussentijd de activiteiten organiseren en de tuin wat gezelliger maken’’,...