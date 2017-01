Zaanlands Lyceum nu ook ’excellent’

ZAANDAM - De vwo-afdeling van het Zaanlands Lyceum is maandag onderscheiden met het predicaat ’Excellente School 2016-2018’.

,,De directie is gedreven, het docententeam deskundig en de leerlingen zijn ambitieus”, aldus Henk Koppert, een van de leden van de jury die de school heeft beoordeeld. Hij reikte het predicaat samen met onderwijsinspecteur Eline Gerats uit.

Rector Michiel van Dijk is uiteraard ontzettend blij met de erkenning. ,,Ik ben heel trots op het lovende rapport van de jury. Een grote stimulans om de ingezette koers, zowel voor havo als vwo, voort te zetten.”

Het Zaanlands is niet de eerste die de eer te beurt valt in de regio. Het Michaël College in Zaandam kreeg in 2015 het predicaat ’excellent’ voor de havo, een jaar later volgde het vwo. Ook het Clusius College in Castricum, waar veel Zaanse leerlingen naar school gaan, is al eerder tot excellent bestempeld.