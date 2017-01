Jongerencentrum BAAZ is klaar voor de jeugd

Dirk Jongejans Milène Nooij (l) en Iris de Swart in buurthuis De Kaaik.

ASSENDELFT - ’Baaz’ staat er met koeienletters op de muur geschreven. Het is de naam van de nieuwe jongerenruimte in de Kaaik in Saendelft. Sinds vorige week is het open. De medewerkers staan te popelen om gasten te ontvangen.

Door Dorien Knijnenbergd.knijnenberg@hollandmediacombinatie.nl - 23-1-2017, 16:32 (Update 23-1-2017, 16:32)

Van binnen ziet de ruimte er eigentijds uit. Metalen tafeltjes, bijpassende stoelen. Veel hout op de muren en in een hoek staat een hippe bar. Milène Nooij (24) wordt het vaste gezicht in Baaz – de Assendelftse afdeling van jongerenstichting Raaz die tot...