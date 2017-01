SP en 50+ tegen bruggreep

ZAANSTAD - Raadsleden die zich overvallen voelen door de manier waarop de provincie de bediening van Zaanse bruggen naar zich toetrekt krijgen steun uit het provinciehuis.

Door Rob Swart - 23-1-2017, 16:27 (Update 23-1-2017, 16:27)

De SP en 50plus in de Provinciale Staten vinden dat de provincie zich te dwingend heeft opgesteld. Bij een presentatie over de nieuwe centrale voor het bedienen van bruggen, twee weken geleden in het stadhuis van Zaanstad, bleek dat de provincie probeert om de bruggen van de NS en Rijkswaterstaat uit de Zaanse centrale los te...